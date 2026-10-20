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Cassano attacca Sarri: "Maurizio è un bollito, un allenatore limitato. È bravo solo a lamentarsi"

Antonio Cassano attacca Maurizio Sarri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2026 13:23
Cassano attacca Sarri: "Maurizio è un bollito, un allenatore limitato. È bravo solo a lamentarsi" -
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Nell'ultima puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha criticato senza mezzi termini Maurizio Sarri: "Sarri ha indovinato quei 4-5 anni a Napoli, ma è un allenatore limitato, ormai è bollito. Mi dà fastidio che sta sempre a lamentarsi, una volta con l'arbitro, una volta col guardalinee, una volta piove, una volta è troppo caldo"

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