Cassano attacca Ronaldinho: "Ha fatto una buffonata, mi ha fatto tenerezza vederlo in campo"

L'ex giocatore barese ha parlato del campione brasiliano

A Viva el Futbol Antonio Cassano ha parlato del ritorno in campo di Ronaldinho col Ravenna: "Lo stimo tanto perchè è uno dei più forti della storia e mi ha fatto emozionare come giocatore, è stato un evento mondiale del quale tutti hanno parlato. A me è sembrata una pagliacciata, non doveva farlo e mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni perchè ha giocato da fermo. Non so se l'ha fatto per soldi o per amicizia, ma mi ha fatto tenerezza e non me lo sarei aspettato."

Prosegue: "Se scoprissi il vero motivo, magari ci resterei male e mi rovinerebbe l'immagine che io ho di lui. Era in delle condizioni pessime e mi ha fatto venire il cuore piccolo perchè ha smesso da 10 anni e non deve più giocare."