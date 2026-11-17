Cassano attacca ancora Fagioli: “Si continua a dire di lui che è forte, ma è scarsissimo”

Cassano critica Fagioli e il centrocampo dell’Italia

Cassano a viva el furbo l’ha parlato della nazionale italiana:

“Il Belgio aveva 3 giocatori forti e un vero fuoriclasse, la base è molto importante. A me preoccupa il nostro non palleggio in mezzo al campo, dovevamo giocare una partita di palleggio. Ma il centrocampo dell’Italia è indegno, scandaloso. Si continua a dire che Fagioli è forte ma è scarsissimo. Barella va a 1 cilindro, Tonali è scandaloso.”