Cassano attacca ancora Fagioli: “Si continua a dire di lui che è forte, ma è scarsissimo”
Cassano critica Fagioli e il centrocampo dell’Italia
A cura di Andrea Pagni
17 novembre 2026 12:38
Cassano a viva el furbo l’ha parlato della nazionale italiana:
“Il Belgio aveva 3 giocatori forti e un vero fuoriclasse, la base è molto importante. A me preoccupa il nostro non palleggio in mezzo al campo, dovevamo giocare una partita di palleggio. Ma il centrocampo dell’Italia è indegno, scandaloso. Si continua a dire che Fagioli è forte ma è scarsissimo. Barella va a 1 cilindro, Tonali è scandaloso.”