Caroppo: "Perché cambiare Mastantuono, unico che una giocata la può inventare sempre? La difesa soffre: come mai?"

Domenica la squadra di Vanoli gioca a Milano con la prima in classifica a 19 punti: l’Inter. È bene avere lo scenario attuale e dell’immediato futuro ben presente

La Fiorentina resta penultima: sette partite giocate, quattro punti, 17 gol subiti (peggio del Venezia ultimo), 8 gol fatti. Domenica la squadra di Vanoli gioca a Milano con la prima in classifica a 19 punti: l’Inter. È bene avere lo scenario attuale e dell’immediato futuro ben presente per avere i piedi ben piantati nei nostri problemi da risolvere, non tralasciando gli aspetti potenzialmente forti (che anche ieri a tratti si sono manifestati) che finora non si sono tradotti in una posizione in classifica senza acqua alla gola.

Ecco alcuni dubbi grossi come una casa nella gestione Vanoli della partita contro il Como: perché sempre e comunque il pressing alto anche nel secondo tempo quando la Fiorentina non aveva più fiato ed estro in campo? Perché cambiare Mastantuono, unico che una giocata la può inventare sempre? La difesa continua a soffrire (vedi gol di Paz), anche se cambiano gli interpreti, come mai?

Lo scrive stamattina Luigi Caroppo su La Nazione