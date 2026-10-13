Carobbi: "Vanoli ha delle colpe, il primo tempo di Genova è stato imbarazzante in tutto"
L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina e di Vanoli
Sulle frequenze di Toscana TV, l'ex terzino gigliato Stefano Carobbi ha analizzato senza mezze misure il brutto arresto della Fiorentina a Marassi contro il Genoa, mettendo in discussione le ultime decisioni di Paolo Vanoli e indicando cosa serve per voltare pagina.
"Primi venticinque minuti drammatici e squadra molle"
Carobbi non ha usato mezzi termini per descrivere l'avvio di gara dei viola, sottolineando la differenza di piglio e determinazione vista in campo:
"I primi quarantacinque minuti della Fiorentina sono stati sconcertanti: una formazione del tutto priva di ordine e con disattenzioni difensive davvero inaudite. L'avvio di gara a Genova è stato da incubo. L'ambiente rossoblù trascina e dà la carica, con i calciatori del Grifone che lottavano come furie, mentre gli uomini di Vanoli si sono mostrati decisamente troppo rinunciatari. Rammarica il fatto che la squadra sembrava aver finalmente trovato un equilibrio per poi smarrirlo di colpo: a mio parere bisognava dare continuità a chi aveva offerto garanzie. Elementi come Pellegrino e Njie dovrebbero essere sempre titolari, e la stessa cosa vale per Mastantuono."
"Mancanza di umiltà e lacune in mediana: Vanoli ha le sue responsabilità"
L'ex difensore ha poi evidenziato le note stonate nell'assetto tattico, riconoscendo tuttavia i miglioramenti mostrati nella ripresa:
"Nello specifico di questa sfida, l'allenatore ha le proprie colpe. Nella seconda metà di gara, sistemando qualche posizione, la Fiorentina ha preso il totale controllo delle operazioni, schiacciando il Genoa nella propria area e sfiorando il gol del pareggio. Adesso ci attende un ciclo di partite complesso, anche se per l'impegno col Como nutro buone speranze. Occorre però sfoderare molta più umiltà, qualità mancata anche a Marassi. Quanto a Ndour, non lo ritengo un profilo di livello tale da far fare il salto di qualità alla Nazionale. Alla linea mediana continua a mancare un filtro efficace, una figura con le caratteristiche di Cataldi."