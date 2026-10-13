Carobbi: "Vanoli ha delle colpe, il primo tempo di Genova è stato imbarazzante in tutto"

Sulle frequenze di Toscana TV, l'ex terzino gigliato Stefano Carobbi ha analizzato senza mezze misure il brutto arresto della Fiorentina a Marassi contro il Genoa, mettendo in discussione le ultime decisioni di Paolo Vanoli e indicando cosa serve per voltare pagina.

Carobbi non ha usato mezzi termini per descrivere l'avvio di gara dei viola, sottolineando la differenza di piglio e determinazione vista in campo:

"I primi quarantacinque minuti della Fiorentina sono stati sconcertanti: una formazione del tutto priva di ordine e con disattenzioni difensive davvero inaudite. L'avvio di gara a Genova è stato da incubo. L'ambiente rossoblù trascina e dà la carica, con i calciatori del Grifone che lottavano come furie, mentre gli uomini di Vanoli si sono mostrati decisamente troppo rinunciatari. Rammarica il fatto che la squadra sembrava aver finalmente trovato un equilibrio per poi smarrirlo di colpo: a mio parere bisognava dare continuità a chi aveva offerto garanzie. Elementi come Pellegrino e Njie dovrebbero essere sempre titolari, e la stessa cosa vale per Mastantuono."