Carobbi: "Oulai ha grinta da vendere, è un guerriero che non molla mai un pallone ed è fantastico"
L'ex giocatore ha lodato il giovane ivoriano della Fiorentina
Il 2-2 maturato allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus continua ad offrire spunti di riflessione. L'ex difensore gigliato Stefano Carobbi ha espresso il proprio punto di vista sulla prova dei viola a Toscana TV, evidenziando le ottime risposte arrivate dal reparto offensivo e le evidenti lacune che continuano a penalizzare la fase difensiva.
L'analisi tattica e le lodi a Njie e Mastantuono
Carobbi ha approvato l'impostazione iniziale scelta dal tecnico Paolo Vanoli, sottolineando come il nuovo abito tattico abbia valorizzato la qualità dei singoli:
«Vanoli ha schierato una formazione ricca di tecnica, mantenendo la squadra corta grazie al 4-2-3-1. Il pari finale rispecchia quanto visto in campo: la Juventus sta rendendo al di sotto delle sue potenzialità, mentre la Fiorentina sta finalmente ritrovando quegli uomini chiave mancati ad inizio campionato. Personalmente non sarei passato al 4-3-3 a partita in corso; semmai avrei posizionato Brescianini e Ndour a protezione del reparto arretrato, alzando il raggio d'azione di Fagioli. Su Mastantuono c'è poco da dire: possiede una capacità fuori dal comune nello smarcarsi. Quanto a Njie, lo trovo un profilo entusiastante: ha una classe cristallina e nelle situazioni di uno contro uno sa essere devastante per le difese rivali».
La gestione dei cambi e la necessità di rinforzi in difesa
Non mancano tuttavia gli appunti critici, in particolare sulla gestione della ripresa e sulla tenuta del pacchetto arretrato:
«Con le sostituzioni effettuate nella seconda metà di gara, la squadra finisce per abbassare eccessivamente il proprio baricentro, concedendo campo alla Juventus che ha preso coraggio. Tra le note liete evidenzio la personalità di Oulaï: ha mostrato grinta da vendere, battagliando su ogni pallone con grande agonismo. Sia lui che Gonçalves sono due elementi di ottimo livello che finora hanno trovato uno spazio adeguato, anche se Vanoli dovrà aggiustare qualcosa. Questa rosa ha ampi margini di crescita, ma durante la sessione invernale di mercato sarà indispensabile intervenire nel reparto arretrato: i difensori viola continuano a difettare nella marcatura pura».