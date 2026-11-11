Carobbi: "Oulai ha grinta da vendere, è un guerriero che non molla mai un pallone ed è fantastico"

L'ex giocatore ha lodato il giovane ivoriano della Fiorentina

Il 2-2 maturato allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus continua ad offrire spunti di riflessione. L'ex difensore gigliato Stefano Carobbi ha espresso il proprio punto di vista sulla prova dei viola a Toscana TV, evidenziando le ottime risposte arrivate dal reparto offensivo e le evidenti lacune che continuano a penalizzare la fase difensiva.

L'analisi tattica e le lodi a Njie e Mastantuono

Carobbi ha approvato l'impostazione iniziale scelta dal tecnico Paolo Vanoli, sottolineando come il nuovo abito tattico abbia valorizzato la qualità dei singoli:

«Vanoli ha schierato una formazione ricca di tecnica, mantenendo la squadra corta grazie al 4-2-3-1. Il pari finale rispecchia quanto visto in campo: la Juventus sta rendendo al di sotto delle sue potenzialità, mentre la Fiorentina sta finalmente ritrovando quegli uomini chiave mancati ad inizio campionato. Personalmente non sarei passato al 4-3-3 a partita in corso; semmai avrei posizionato Brescianini e Ndour a protezione del reparto arretrato, alzando il raggio d'azione di Fagioli. Su Mastantuono c'è poco da dire: possiede una capacità fuori dal comune nello smarcarsi. Quanto a Njie, lo trovo un profilo entusiastante: ha una classe cristallina e nelle situazioni di uno contro uno sa essere devastante per le difese rivali».

La gestione dei cambi e la necessità di rinforzi in difesa

Non mancano tuttavia gli appunti critici, in particolare sulla gestione della ripresa e sulla tenuta del pacchetto arretrato: