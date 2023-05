Carnevali: “L’offerta della Fiorentina per Berardi era inaccettabile. Trattativa mai iniziata”

Al margine della premiazione a Coverciano, il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare di Domenico Berardi in orbita Fiorentina: “Non è che non è mai decollata, la trattativa non è mai partita. Avevamo fatto una richiesta alla Fiorentina che era interessata, ma l’offerta arrivata era inaccettabile. Con tutto il rispetto per ogni offerta che viene avanzata perché il rispetto c’è in ogni caso. Ma per noi Berardi è un valore importante, sennò non sarebbe uno dei calciatori più importanti del nostro campionato. Non so fino a che punto la Fiorentina possa essere stata interessata”.

Poi ha proseguito parlando dell’ultima giornata che vedrà la Fiorentina affrontare il Sassuolo al Mapei: “Non credo che la Fiorentina sia distratta, vorrà ottenere un risultato importante. Quello che posso augurare ai viola è di ottenere un risultato straordinario in Conference che farebbe bene al nostro calcio”.