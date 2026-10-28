Carnasciali sta con Vanoli: "Non mi sta deludendo, ha una squadra non costruita per lui e si adatta"

L'ex difensore viola ha parlato del tecnico della Fiorentina

Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Viola amore mio”, l'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha analizzato l'attualità calcistica, partendo dal momento dell'Atalanta fino ad arrivare alle criticità in casa Fiorentina.

I problemi dell'Atalanta e la gestione di Sarri

Analizzando le difficoltà della formazione bergamasca, Carnasciali ha puntato i riflettori sulla pesante situazione infermeria:

“Qualche problema sul piano del gioco c’è, ma credo che pesino soprattutto i numerosi infortuni. Ci sono circa dieci indisponibili, molti dei quali per problemi muscolari. Non so se ci siano stati errori nella preparazione o se si tratti semplicemente di casualità. Nonostante tutto, Sarri riesce a mettere in campo una squadra competitiva. Con così tante assenze, anche altri allenatori avrebbero probabilmente incontrato maggiori difficoltà”.

L'emergenza difensiva viola, il caso Comuzzo e le scelte sul mercato

Spostando l'attenzione sul reparto arretrato della Fiorentina e sulla potenziale coppia centrale composta da Dragusin e Viery, l'ex difensore non ha usato giri di parole sulle strategie di mercato del club:

“È facile tornare sul mercato e chiedersi perché sia stato ceduto Comuzzo al Torino per puntare su Viery, arrivato per 17 milioni. Quando sono stati acquistati alcuni giovani, come Viery e Valdepenas, si parlava di buoni giocatori, ma personalmente non li conoscevo. Credo che, se dobbiamo investire sul mercato, sia preferibile prendere calciatori già pronti, capaci di offrire maggiori garanzie. I giovani possono essere bravi, ma hanno bisogno di esperienza e devono crescere anche attraverso gli errori. Il problema è che la Fiorentina deve fare i conti con la classifica e non può permettersi troppi passi falsi. Anche quest’anno ci ritroviamo in una situazione complicata. La partita di domani sarà fondamentale: un risultato positivo permetterebbe di respirare e lavorare con maggiore serenità, mentre una sconfitta renderebbe tutto più difficile”.

Il giudizio su Paolo Vanoli e i dubbi dopo il match contro l'Inter

Interrogato sull'operato del tecnico e sulle perplessità nate dopo la sconfitta rocambolesca contro i nerazzurri, Carnasciali ha difeso l'allenatore ma ha evidenziato le criticità tattiche emerse:

Sulla stagione di Vanoli:

“No, non mi sta deludendo. È arrivato con una squadra già costruita, composta forse da giocatori non del tutto adatti alle caratteristiche del suo gioco. Per questo deve adattarsi e potrebbe aver bisogno di più tempo. La scorsa stagione la Fiorentina ha chiuso in crescendo: quando un allenatore conosce meglio i giocatori e ha più tempo per lavorare, le prestazioni possono migliorare. Sono convinto che possa succedere anche quest’anno”.

Sulla prestazione contro l'Inter e i dati statistici allarmanti: