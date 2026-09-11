Carnasciali: " Prendere Grosso è stato assurdo, non capisco perché non tenere Vanoli a Firenze"

L'ex giocatore ha parlato di Grosso e Vanoli

In vista della sfida del Penzo, il doppio ex di giornata Daniele Carnasciali ha rilasciato un'intervista al Corriere del Veneto per analizzare lo stato di forma delle due squadre.

"Viola in grave difficoltà, Venezia ben più reattivo"

"Tra le due compagini ritengo sia la Fiorentina a versare nelle condizioni peggiori", ha dichiarato Carnasciali. "Avendo seguito i loro impegni, devo dire che il Venezia ha mostrato sprazzi di ottimo gioco in tutte le uscite, confermandosi un gruppo in salute. Di contro, ho notato una Fiorentina decisamente in affanno e a tratti priva di bussola: un'involuzione che non mi sarei affatto figurato."

"Gestione panchina al limite dell'assurdo"

Il doppio ex si è mostrato critico anche verso l'avvicendamento tecnico: "Diventa inevitabile sollevare perplessità quando decidi di allontanare un allenatore come Vanoli, capace di centrare la salvezza in un contesto di estrema emergenza, per poi ingaggiarne uno che resiste appena tre gare prima di richiamare il primo. Si tratta di una sequenza di scelte che trovo incomprensibile."

"Dov'è finita la programmazione sul mercato?"

Un commento severo è arrivato anche sul fronte delle trasferimenti: "Sono partiti elementi di assoluto spessore quali Mandragora, Kean e Gudmundsson, rimpiazzati da profili stranieri. Resta da valutare l'impatto di Goncalves, ma non posso credere che nel panorama italiano non figurino calciatori di caratura pari o superiore rispetto ai vari Viery e Valdepenas. È un orientamento di mercato che stento a decifrare."

Nessun dubbio infine sulla favorita per la gara imminente: "Punto sul Venezia. Pretendere che Vanoli possa stravolgere la situazione in tre giorni con un organico del tutto rinnovato sarebbe irrealistico."