Carnasciali attacca: "Basta prendere gente sconosciuta a Firenze, ci vogliono giocatori che conoscono il campionato"

L'ex difensore viola ha criticato il mercato dei gigliati

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato senza mezzi termini il crollo dei viola sul campo del Monza, allargando il discorso dalle responsabilità in campo fino alla campagna acquisti estiva. Una lettura severa, che richiama l'ambiente a fare i conti con la realtà e a puntare subito a fare punti.

L'illusione di un calendario agevole Per Carnasciali, il primo errore è stato considerare facili gli impegni sulla carta più accessibili, sottovalutando il momento della squadra: «Avevo sentito dire anche dall'opinione pubblica che la Fiorentina si ritrovasse davanti delle partite abbordabili, come quella di ieri o le sfide contro Udinese, Cagliari e Parma. Invece bisogna rimettere il disco dello scorso anno e pensare soltanto a fare punti il prima possibile».

Una gara da dimenticare dopo dieci minuti L'ex terzino gigliato boccia la prova offerta in Brianza, ben lontana dalle attese di chi si aspettava una reazione immediata: «Tutti credevano di andare a Monza e vincere, di riuscire a fare un filotto in queste gare. E invece la squadra si ritrova in una pessima situazione, dopo una partita in cui non ha fatto praticamente niente». Nel giudizio resta solo uno spunto iniziale prima del calo: «Si possono salvare giusto i primi dieci minuti, dove comunque la Fiorentina era riuscita a pressare alto il Monza. Per il resto, però, una volta calati d'intensità siamo completamente spariti dal campo».

I 150 milioni spesi e i limiti sul campo Nel suo intervento Carnasciali ha puntato il dito anche contro l'entusiasmo generato dal mercato estivo, ribadendo come il costo dei cartellini non basti a colmare i difetti visti sul terreno di gioco: «Tutti si erano esaltati dopo questo mercato così faraonico con una spesa di addirittura 150 milioni, dicendo di aver costruito una squadra forte perché era costata tanto. Invece la Fiorentina dimostra dei limiti molto grossi quando scende in campo e si vedono ad occhio nudo, non c'è bisogno di chissà che cosa».

Serve gente pronta per il campionato Infine, l'ex difensore ha rivendicato la propria cautela post-mercato, spiegando quale debba essere la strategia per una piazza come Firenze: «Io dopo il mercato non conoscevo molti giocatori di quelli che sono arrivati, infatti dissi che avrei aspettato il bilancio delle partite. Ma a Firenze non ci si può permettere di comprare giocatori sconosciuti sperando che siano bravi, c'è bisogno di prendere gente affermata che già conosce la situazione e il campionato».