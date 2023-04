Caressa: “Mi perdoneranno i tifosi della Fiorentina, ma preferivo lo stemma tondeggiante rispetto al nuovo”

Direttamente dai propri canali social, il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha parlato dello stemma della Fiorentina, esprimendo la sua preferenza verso la versione più tondeggiante: “Il giglio è il simbolo della città di Firenze. Era bellissimo anche il primo stemma del 1927. Mi piaceva molto meno quello stilizzato dell’81 che richiamava anche la lettera ‘F’ della città di Firenze. C’è grande aderenza tra la squadra e la città, e quindi il simbolo è cambiato graficamente ma non nella sostanza”.

Poi prosegue: “A me personalmente, mi perdoneranno i tifosi della Fiorentina e coloro che si occupano di queste cose all’interno della società viola, piaceva di più lo stemma un po’ tondeggiante rispetto a quello attuale, molto squadrato. E’ comunque bello lo stesso. Al giglio in generale darei 30, a questo in particolare do 25: diamogli tempo di affrancarsi, è molto nuovo”.