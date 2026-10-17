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Caressa e Zazzaroni sicuri: "Vittoria della Fiorentina o pareggio contro il Como al Franchi"

Caressa e Zazzaroni si sbilanciano su Fiorentina-Como, in programma domani allo stadio Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2026 15:30
Caressa e Zazzaroni sicuri: "Vittoria della Fiorentina o pareggio contro il Como al Franchi" -
Ivan Zazzaroni
Fabio Caressa
Fiorentina Como
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Arrivano i consueti pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni in vista della settima giornata di Serie A, aperta da uno spumeggiante Frosinone-Sassuolo. Tra le sfide più interessanti del weekend c'è anche Fiorentina-Como, in programma domani, domenica 18 ottobre, allo stadio Franchi.

In merito alla sfida tra viola e lariani, ai microfoni di Radio Deejay, il telecronista di Sky ha pronosticato la vittoria della Fiorentina, mentre il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha puntato sul pareggio.

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