Caressa e Zazzaroni sicuri: "Vittoria della Fiorentina o pareggio contro il Como al Franchi"
Caressa e Zazzaroni si sbilanciano su Fiorentina-Como, in programma domani allo stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2026 15:30
Arrivano i consueti pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni in vista della settima giornata di Serie A, aperta da uno spumeggiante Frosinone-Sassuolo. Tra le sfide più interessanti del weekend c'è anche Fiorentina-Como, in programma domani, domenica 18 ottobre, allo stadio Franchi.
In merito alla sfida tra viola e lariani, ai microfoni di Radio Deejay, il telecronista di Sky ha pronosticato la vittoria della Fiorentina, mentre il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha puntato sul pareggio.