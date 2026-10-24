Caressa e Zazzaroni sicuri: "La Fiorentina perderà con l'Inter ma vincerà con l'Atalanta"

Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa, che dicono la loro sui prossimi due match dei Viola

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A. Questa volta, visto il turno infrasettimanale, le partite della Fiorentina da pronosticare sono due: Inter-Fiorentina e Fiorentina-Atalanta.

Per entrambi la Fiorentina perderà a Milano contro l'Inter ma si rifarà al Franchi battendo l'Atalanta.