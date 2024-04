Caressa difende Allegri dopo il flop: “Alla Juve si sente solo e abbandonato, non lo chiama nessuno”

Fabio Caressa, a Sky Calcio Club, ha parlato della situazione legata a Massimiliano Allegri, il cui futuro sulla panchina della Juventus sembra essere tutt’altro che scontato. Le parole del noto giornalista:

“Allegri non è stato ancora chiamato da nessuno. Con Elkann ha un buon rapporto e gli riconosce di aver traghettato la squadra in un momento difficilissimo. Tuttavia non è stato contattato né per dirgli che per l’anno prossimo c’è un altro, né per dirgli che rimane. Si sente un po’ solo e abbandonato, ma la sensazione è che non sarà più l’allenatore della Juventus il prossimo anno”.

