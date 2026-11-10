Caputi: "Il rigore di Joao Mario pochi mesi fa sarebbe stato rigore, lo avrebbero fischiato subito"

Il giornalista ha parlato del rigore non dato alla Juventus a Firenze

Un pareggio che diverte i tifosi ma scontenta le ambizioni di classifica. La sfida tra Fiorentina e Juventus continua a far discutere, non solo per il verdetto del campo fatto di gol, occasioni e continui ribaltamenti di fronte, ma anche per la moviola e le polemiche arbitrali.

A fare il punto sulla prestazione delle due squadre è stato il giornalista sportivo Massimo Caputi, che attraverso i suoi canali social ha analizzato i temi caldi del match.

«Gol, occasioni, altalena di emozioni: nel complesso un bel pareggio che probabilmente non accontenta Fiorentina e Juventus che con una vittoria avrebbero potuto rilanciarsi», ha sottolineato Caputi, evidenziando come entrambe le formazioni avessero bisogno dei tre punti per dare una svolta al proprio percorso stagionale. Nonostante la spettacolarità della gara e il grande agonismo mostrato sul rettangolo verde, la posta in palio divisa a metà lascia entrambe le squadre con qualche rimpianto di troppo.

Il vero nodo gordiano del post-partita, tuttavia, ruota attorno all'episodio clou che ha acceso le proteste e infiammato il dibattito televisivo e sul web: il contatto con il braccio in area di rigore da parte di Joao Mario.

Un episodio che riapre inevitabilmente una ferita mai del tutto richiusa nel calcio moderno. Sulla dinamica dell'intervento, Caputi non ha usato giri di parole: «Il braccio di Joao Mario fa discutere: pochi mesi fa sarebbe stato rigore».

La riflessione si sposta così sul piano generale, toccando il tasto dolente della mancanza di uniformità di giudizio da parte della classe arbitrale. La percezione comune, acuita da questo ennesimo episodio al limite, è che l'interpretazione delle situazioni di mano in area continui a cambiare, alimentando dubbi e polemiche tra addetti ai lavori, tifosi e società. Un tema, quello della chiarezza e della linearità delle decisioni dal dischetto, che continua a rappresentare la vera grande sfida per i vertici arbitrali.