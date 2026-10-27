Capello: “Fiorentina in vantaggio al primo tiro, quasi per caso. L’Inter ha più che meritato la vittoria"

Fabio Capello è tornato su Inter-Fiorentina e la rimonta che la viola ha subito

L'ex allenatore Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato anche sulla sfida tra Inter e Fiorentina, soffermandosi sul tema della rimonta. Se i nerazzurri sono abituati a ribaltare i risultati, i viola hanno invece mostrato difficoltà nel difendere il vantaggio, come accaduto proprio domenica a San Siro, dove l'Inter è riuscita a rimontare dopo essere andata sotto. Queste le sue parole:

"Devo dire la verità, se in altre occasioni l’Inter aveva iniziato male, non entrando subito in partita o avendo dei blackout incomprensibili, contro la Viola i nerazzurri hanno sempre fatto la gara e sono andati sotto al primo tiro in porta degli avversari, quasi per caso. La rimonta è stata più incredibile del solito, con due gol nel recupero, ma anche estremamente meritata".