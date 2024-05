Caos Allegri, la Juventus valuta il licenziamento per giusta causa a partire da oggi

Serata folle per Massimiliano Allegri quella della finale, dove la Juventus è riuscita a conquistare la sua 15esima Coppa Italia, battendo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel post partita, il tecnico toscano, dopo esser stato espulso tra le proteste, ha prima inveito contro il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, e contro il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago. Il suo comportamento ha creato imbarazzo alla dirigenza bianconera e, se l’addio alla Juve a fine stagione era oramai più che probabile, ora lo è ancora di più e non privo di tensioni. La Juventus starebbe addirittura valutando il licenziamento per giusta causa, esonerandolo a partire da oggi, interrompendo anticipatamente i rapporti. Lo riporta Sky Sport.

