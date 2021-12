Cannavaro svela: “Per due anni ho dovuto dire di no alla Fiorentina, proprietà solida e ambiziosa”

Nelle colonne de il Corriere dello Sport, oggi in edicola, troviamo una lunga intervista di Fabio Cannavaro: “In Cina le cose sono precipitate nell’ultimo anno e purtroppo la crisi mi è costata qualche rinuncia pesante. Per due anni ho dovuto dire di no alla Fiorentina che ha giocatori di qualità e una proprietà solida e ambiziosa. Quando ho ricevuto le proposte, i dirigenti dell’Evergrande non mi hanno lasciato partire”.

