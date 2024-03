Campionato, Coppa Italia e Conference sarà un Aprile di fuoco per la Fiorentina, ma prima c’è il Milan

Sarà un mese di aprile di fuoco per la Fiorentina, che assieme all’Atalanta è l’unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti: Serie A, Europa e coppa nazionale. E saranno tutti e tre i terreni di gioco in cui dovrà misurarsi la squadra di Italiano, reduce dal pesante lutto e dall’addio al dg Joe Barone che ha stravolto la quotidianità di marca viola. Per superarla, anche a livello dirigenziale, servirà almeno un po’ di tempo. Si parte con l’antipasto di domani contro il Milan, che ancora è formalmente a marzo, per finire poi nell’ultimo weekend di aprile sempre in casa contro il Sassuolo. Nel mezzo le due sfide contro il Viktoria Plzen per guadagnarsi la semifinale di Conference League e i due incontri contro l’Atalanta che si prospettano già tutti da seguire, vista anche la posta in palio per entrambe le società. Lo scrive Tuttomercatoweb

Serie A – Fiorentina-Milan (Dom 31 marzo ore 20.45)

Coppa Italia – Fiorentina-Atalanta (Mer 3 aprile ore 21)

Serie A – Juventus-Fiorentina (Dom 7 aprile ore 20.45)

Conference League – Viktoria Plzen-Fiorentina (Gio 11 aprile ore 18.45)

Serie A – Fiorentina-Genoa (Lun 15 aprile ore 18.30)

Conference League – Fiorentina-Viktoria Plzen (Gio 18 aprile ore 18.45)

Serie A – Salernitana-Fiorentina (Dom 21 aprile ore 18)

Coppa Italia – Atalanta-Fiorentina (Mer 24 aprile ore 21)

Serie A – Fiorentina-Sassuolo (Dom 28 aprile ore ‘da definire’)

NICO E BARAK SI ALLENANO A PARTE