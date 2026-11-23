Calendario “facile”? La Fiorentina ora deve diventare squadra, ancora prima di fare punti

La Fiorentina deve diventare la squadra che tutti si aspettavano a inizio anno

È da dopo la partita con la Juventus che i tifosi della Fiorentina guardano al calendario delle prossime 4 partite. “Bisogna fare 12 punti” ripetono spesso i tifosi viola. Effettivamente il calendario offre 4 partite abbordabili: Monza, Udinese, Cagliari e Parma.

Ma per quanto fare tanti punti sia importante, per la Fiorentina è più importante diventare finalmente squadra. Fermo restando che resta comunque improbabile farne 12, visto che la Fiorentina ne ha fatti 9 in 11, queste 4 partite devono servire per risolvere i problemi viola.

Il primo è quello di diventare finalmente una squadra con un’identità visibile per 90 minuti. Perché se con Como, Atalanta e Juve abbiamo visto anche una buona Fiorentina, in realtà abbiamo visto sprazzi di una buona Fiorentina. La Fiorentina infatti alternava momenti in cui dominava il campo e creava, a momenti di panico chiusa nella propria area di rigore. Vero che gli avversari erano di primo livello e rendevano difficile essere propositivi per 90 minuti, però adesso arrivano sfide in cui la Fiorentina ha un tasso tecnico superiore agli avversari.

Il primo passo dunque deve essere quello di trasformare quelli sprazzi nella norma, quei momenti nello standard del gioco viola. Un dato su tutti riflette bene quanto appena detto, il 45% di possesso palla medio. Troppo poco.

L’altro processo da fare in queste partite è quello di risolvere finalmente tutti gli equivoci tattici che hanno accompagnato questo inizio di stagione. Trovare finalmente un centrocampo che funziona, capire come far convincere Oulai e Fagioli e dare a Goncalves un ruolo chiaro in questa squadra (finora spesso o 90 minuti in panchina o titolare). In tutto questo deve essere inserito Atta.

Poi c’è tutta la questione difesa, visto che i viola non possono certamente continuare a subire 2 gol a partita. Anche lì serve crescere e trovare una sistemazione.

Insomma sono tanti i rebus che Vanoli deve sistemare in queste 4 partite. E trovare a questi una soluzione nel lungo periodo è più importante che fare 12 punti oggi.

Un esempio lo troviamo proprio nella storia recente della Fiorentina. Il filotto di 8 vittorie consecutive di Palladino, un momento bello ed esaltante ma che purtroppo non ha portato a niente (complice anche la tragedia di Bove) e pochi mesi dopo la Fiorentina era ultima e in preda alla disperazione.

Insomma queste 4 partite devono servire per prima cosa a diventare finalmente una squadra, con la speranza che questo porti a fare 12 punti. Paratici ci ripete sempre che il progetto di questa Fiorentina è sul lungo periodo, allora adesso dobbiamo seminare per raccogliere i frutti nel prossimo futuro