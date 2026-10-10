Calendario di fuoco per la Fiorentina dopo il KO con il Genoa: Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus

La sconfitta contro il Genoa complica il cammino dei viola, attesi da un ciclo di partite impegnative tra campionato e scontri diretti con alcune delle squadre più competitive della Serie A

La sconfitta contro il Genoa lascia alla Fiorentina amarezza e interrogativi, ma per la squadra viola non c'è tempo per fermarsi. Il calendario propone infatti una serie di appuntamenti particolarmente complicati, con avversari di alto livello e sfide che potrebbero già incidere sul percorso stagionale. Dal Como alla Juventus, passando per Inter, Atalanta e Sassuolo.

Il primo impegno sarà domenica prossima contro il Como, una sfida importante per provare a voltare pagina dopo il passo falso. Successivamente, la Fiorentina farà visita all'Inter il 25 ottobre alle 12:30, in una trasferta che si preannuncia impegnativa.