Calamai su Kayode: "Oggi vale circa cinquanta milioni. Certe scelte sono degli autogol clamorosi"

Il commento di Luca Calamai sulla crescita di Michael Kayode oggi protagonista in Premier League e titolare dell'Italia di Mancini

All'interno dell'editoriale pubblicato su TMW, Luca Calamai ha parlato della bella vittoria della Nazionale italiana sulla Francia, lanciando una frecciatina alla Fiorentina nella gestione di Kayode.

Ecco le parole del noto giornalista:

"Ha triplicato il suo valore anche il giovane Kayode. Liquidato dalla Fiorentina per non fare ombra a Dodò. Oggi i 18 milioni versati dal Brentford sono diventati una cinquantina. La Fiorentina avrebbe bisogno assoluto di uno come Kayode. Certe scelte sono dei clamorosi autogol."