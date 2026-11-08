Calamai: "Spalletti stasera contro la sua amata Fiorentina: al Franchi deciderà il suo futuro"

Gara delicata per il tecnico toscano

Il giornalista, Luca Calamai, ha parlato di Luciano Spalletti in vista della gara di stasera tra Fiorentina e Juventus:

“Spalletti non sta vivendo giorni semplici. Il duro intervento del direttore Carnevali dopo la figuraccia di Marassi ha tamponato una situazione che stava diventando esplosiva. Ma la Juve oggi resta un caso complicato. Cresce, a esempio, la voglia di riportare Conte nel mondo bianconero. Non avrebbe neppure bisogno di fare tanti chilometri visto che già vive a Torino. Per Spalletti non è facile convivere con il fantasma di Conte”.

"Per riconquistare un po' di forza il tecnico di Certaldo ha bisogno di vittorie. Stasera lo aspetta una sfida complicata al Franchi contro la sua amata Fiorentina. Un test importante per il presente e per il futuro. Spalletti ha bisogno di conquistare la fiducia dei suoi giocatori. Fiducia che al momento di vede a fasi alterne”.