Calamai: "Sì al ritiro lontano dal Viola Park ma non all’estero: bisogna restare a contatto coi tifosi"

Il commento di Luca Calamai sull'ipotesi di cambiare sede del ritiro estivo Viola

Luca Calamai ha parlato a Radio FirenzeViola dell'ipotesi di cambiare sede del ritiro estivo della Fiorentina: "La trovo un'idea corretta, meno invece la possibilità di andare all'estero. Non perché in Austria o in Svizzera non ci siano strutture di livello, ma perché restare in Italia vuol dire stare a contatto coi propri tifosi".

"Andando altrove rischieresti di avere meno seguito e questo è aspetto molto importante al di là della temperatura o delle strutture sportive. Quindi sì al ritiro non più al Viola Park, ma non all'estero".