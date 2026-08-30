Calamai: "Paratici ha speso 130 milioni per un mercato incompiuto. Salvo Commisso che continua a spendere"

La critica aspra di Luca Calamai sull'inizio horror della Fiorentina in campionato

Luca Calamai nota penna fiorentina ha criticato aspramente il lavoro sul mercato svolto dalla società viola dopo le prime due giornate di campionato che condannano la squadra in fondo alla classifica.

Ecco le parole del noto giornalista all'interno del suo editoriale per TMW:



"Il disastro viola è un qualcosa di incredibile. Nel giorno del Centenario la Fiorentina perde al Franchi per 3 a 0 contro un ottimo Frosinone. Ora è ultima in classifica avendo incassato sette gol in due gare. Sul banco degli imputati il direttore Paratici che ha speso più di 130 milioni per costruire un progetto incompiuto. Manca un grande centravanti dopo aver alzato bandiera bianca davanti alle richieste di Kean; manca un vero regista (non lo è Fagioli e ancor meno Oulai); manca un terzino marcatore. L’arrivo di Nije risolve almeno in parte la questione attaccanti esterni. Grosso ha le sue colpe ma lo ha scelto Paratici e certo non può essere esonerato dopo le prime due gare di campionato. Sta lavorando con una squadra che vive da tempo con la scritta: lavori in corso. Paratici ora ha tre giorni di tempo per ricostruire la Fiorentina, per comprare quello che serve, per rimediare agli errori commessi. Un Centenario così è assurdo. Veder sfilare campioni come Bati, Rui Costa, Chiarugi, Dunga, solo per citare alcuni ex presenti al Franchi, testimonia di quello che è stata la Fiorentina. Salvo solo Commisso che continua a mettere i soldi. Tanti soldi, troppi soldi. Rimediando solo brutte figure.

Ora deve chiedere a Paratici il perchè di questo inizio di campionato catastrofico."