Calamai: "Paratici ha 6 mesi di tempo per prendere il sostituto di De Gea per l'anno prossimo"

Il giornalista ha detto la sua opinione su De Gea ora in difficoltà

Il pirotecnico pareggio tra Fiorentina e Juventus continua a infiammare il dibattito nei salotti televisivi e radiofonici, lasciando in eredità una scia infinita di veleni, rimpianti e analisi tattiche. Dal grande coraggio dei viola targati Paolo Vanoli alle difficoltà dei bianconeri, passando per le roventi polemiche arbitrali e il futuro di David De Gea: ecco tutti i temi caldi del post-partita, su questo ha parlato Luca Calamai a Radio Firenze Viola:

"Non saprei se considerare il 2-2 con la Juventus come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Di certo, nella metà vuota pesa la questione legata a De Gea. Parliamo di uno dei portieri più forti in assoluto, di una persona straordinaria e di un vero e proprio esempio per chi sogna di diventare un professionista. Indossa la fascia da capitano con la nobiltà d'animo e la limpidezza che lo contraddistinguono: lo sottolineo perché sono assolutamente contrario a crocifiggere David a seguito dello sbaglio commesso contro i bianconeri. Tuttavia, bisogna avere l'onestà intellettuale di ammettere che ci si debba affidare a lui fino a giugno, dopodiché la società gigliata dovrà intraprendere una direzione differente. Questi prossimi sei mesi saranno decisivi per la dirigenza per testare le doti di Martinelli, oppure per valutare l'opzione di intervenire sul mercato alla ricerca di un nuovo profilo. Con un pizzico di malinconia, mi godo questo capitolo conclusivo della carriera di De Gea: muoviamoci pure alla critica, ma facciamolo con quel sorriso e quel rispetto che un campione del suo calibro merita indubbiamente."