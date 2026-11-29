Calamai: "Paratici è il colpevole di questa situazione, ci salvi e se ne vada da Firenze"

Il giornalista ha criticato l'operato del direttore viola in questo momento

Ai microfoni di Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha analizzato così il ko della Fiorentina sul campo dell’Udinese: "L’unica nota lieta è che il livello di alcune concorrenti è talmente basso da tenerti ancora a galla. Potresti tranquillamente occupare l’ultimo posto in graduatoria, eppure resti aggrappato lì. Mi aggrappo esclusivamente a questo dato, perché tra i calciatori in rosa non si salva davvero nessuno. Chi incarna il ruolo di leader in questo gruppo? Escludendo il povero De Gea, non se ne vede nemmeno l’ombra. Questa squadra non è in grado di tirarti fuori dai guai, perciò la responsabilità torna direttamente nelle mani del club prima ancora che del tecnico".

Il duro attacco a Paratici: "Le parole pronunciate da Paratici prima del fischio d’inizio sono persino peggiori del silenzio, perché si tratta di frasi fatte e concetti privi di fondamento. Spero vivamente che siano solo parole al vento e che si renda perfettamente conto del danno provocato con le scelte sbagliate in panchina. Il principale artefice di questo disastro è proprio lui, Paratici. Lo sento tirare in ballo l’età anagrafica… ma che senso ha? La verità è che ha costruito un organico inadeguato. Mi auguro che quei poveri proprietari aprano il portafoglio a gennaio per l’ultima volta. Tuttavia, prima ancora di Vanoli, andrebbe commissariato lo stesso Paratici. Questa rosa è priva di carattere, oggi si rischiava un passivo di 3-0. L’organico è stato assemblato male e continuo ad ascoltare un dirigente che non si prende alcuna colpa e prosegue nel raccontare una realtà che esiste solo nella sua testa. Arriveremo al mercato invernale chiedendo nuovamente risorse economiche ai Commisso. A mio giudizio l’avventura di Paratici a Firenze è giunta al capolinea: la sua gestione è fallimentare, deve mettere in sicurezza la categoria e poi fare un passo indietro. È ciò che chiede l’intero ambiente, no?".