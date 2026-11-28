Calamai: "Paratici dovrà spendere ancora a gennaio, i soldi spesi in estate non bastano"

Il giornalista ha criticato il mercato del direttore viola

La finestra di gennaio è ormai alle porte, ma lo sguardo della Fiorentina è già rivolto anche alla prossima estate, quando la dirigenza dovrà sciogliere diversi nodi legati ai riscatti dei calciatori attualmente in rosa. Sulle pagine di Tmw, il giornalista Luca Calamai ha analizzato così le singole situazioni:

«Una Fiorentina piuttosto disorientata sta iniziando a esaminare il futuro dei giocatori arrivati a titolo temporaneo. Non è ancora il momento delle decisioni irrevocabili: il direttore sportivo Fabio Paratici intende attendere i prossimi quattro turni di Serie A per ottenere una fotografia più nitida del gruppo. La proprietà Commisso dovrà comunque prepararsi a un nuovo esborso economico dopo gli ingenti capitali già investiti da Paratici nella scorsa campagna trasferimenti estiva. Jimenez e Nije hanno superato la prova: sono due ragazzi dal talento cristallino che hanno rispettato pienamente le attese».

Gonçalves in bilico, Dragusin verso la bocciatura «In merito a Pedro Gonçalves, è ormai certo che non si attiverà l'obbligo di acquisto: il club gigliato sarebbe stato vincolato a corrispondere 22,5 milioni allo Sporting soltanto in caso di approdo alla prossima Champions League, uno scenario ormai sfumato. Restano però forti perplessità in società sull'opportunità di esercitare comunque il diritto di riscatto per il centrocampista portoghese: l'esborso è troppo oneroso e il giocatore finora non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere viola.

L'ultimo dossier riguarda Dragusin, fedelissimo di Paratici: allo stato attuale non giustifica affatto i quasi venti milioni richiesti dal Tottenham per la cessione definitiva. A breve la Fiorentina perderà ogni margine di manovra e Paratici farebbe bene a riflettere con estrema cautela su un difensore che, per il rendimento offerto fin qui, meriterebbe l'esclusione dall'undici titolare».