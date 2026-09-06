Calamai: "Paratici doveva prendere un altro tipo di allenatore, ha sbagliato questa scelta"
Il giornalista ha criticato la scelta di puntare su Fabio Grosso
Fiorentina, Calamai duro sul momento viola: "Grosso scelta sbagliata di Paratici, ora rischia col Venezia"
L'avvio di campionato della Fiorentina si sta trasformando in un vero e proprio incubo e, nell'ultimo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, il noto giornalista fiorentino Luca Calamai ha analizzato con toni severi le responsabilità e lo scenario in casa gigliata.
La critica sulla gestione tecnica e il cambio in panchina
Al centro delle perplessità espresse da Calamai c'è la scelta della dirigenza di interrompere il percorso con il precedente allenatore per affidarsi a Fabio Grosso:
"Poteva tenere Vanoli che lo avrebbe meritato dopo aver portato la Fiorentina alla salvezza" — osserva il giornalista — “Invece Fabio Paratici ha deciso di liquidare il tecnico del miracolo e di puntare su Fabio Grosso. Che aveva come punto di forza il fatto di essere un allievo del diesse viola. Quindi, uno di totale fiducia."
Un'opzione tattica e gestionale che finora non ha pagato sul terreno di gioco, con i numeri che certificano la crisi: tre sconfitte in altrettante uscite (di cui due al Franchi), un solo gol realizzato a fronte di nove subiti e la contestazione finale dei tifosi che hanno invocato l'esonero immediato del tecnico.
Le prospettive sul futuro della panchina
Guardando al prosieguo della stagione, Calamai si interroga sulle mosse della società e sui margini di manovra rimasti al direttore sportivo:
“Cosa farà Paratici? Di sicuro, è stata una scelta sbagliata. Per mettere insieme un gruppo nuovo di zecca serviva un allenatore di ben altro valore. Penso che la Fiorentina dovrà andare avanti con Grosso almeno fino alla sosta. Anche se un’eventuale nuova sconfitta nel prossimo turno contro il Venezia potrebbe obbligare il direttore a cambiare guida tecnica”.