Calamai: "Paratici doveva prendere un altro tipo di allenatore, ha sbagliato questa scelta"

Il giornalista ha criticato la scelta di puntare su Fabio Grosso

Fiorentina, Calamai duro sul momento viola: "Grosso scelta sbagliata di Paratici, ora rischia col Venezia"

L'avvio di campionato della Fiorentina si sta trasformando in un vero e proprio incubo e, nell'ultimo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, il noto giornalista fiorentino Luca Calamai ha analizzato con toni severi le responsabilità e lo scenario in casa gigliata.

La critica sulla gestione tecnica e il cambio in panchina

Al centro delle perplessità espresse da Calamai c'è la scelta della dirigenza di interrompere il percorso con il precedente allenatore per affidarsi a Fabio Grosso:

"Poteva tenere Vanoli che lo avrebbe meritato dopo aver portato la Fiorentina alla salvezza" — osserva il giornalista — “Invece Fabio Paratici ha deciso di liquidare il tecnico del miracolo e di puntare su Fabio Grosso. Che aveva come punto di forza il fatto di essere un allievo del diesse viola. Quindi, uno di totale fiducia."

Un'opzione tattica e gestionale che finora non ha pagato sul terreno di gioco, con i numeri che certificano la crisi: tre sconfitte in altrettante uscite (di cui due al Franchi), un solo gol realizzato a fronte di nove subiti e la contestazione finale dei tifosi che hanno invocato l'esonero immediato del tecnico.

Le prospettive sul futuro della panchina

Guardando al prosieguo della stagione, Calamai si interroga sulle mosse della società e sui margini di manovra rimasti al direttore sportivo: