Calamai: "Oulai deve diventare il regista titolare, Fagioli va messo in panchina ora come ora"

Il giornalista ha detto il suo pensiero sui due centrocampisti viola

Dalle colonne di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha fatto il punto in casa Fiorentina all'indomani del successo contro il Sassuolo, proiettandosi già verso il big match contro la Juventus e tracciando le linee guida per la crescita della squadra e per il mercato invernale.

"Oulaï e Pedro Gonçalves al centro della Fiorentina"

Per Calamai il verdetto del campo è inequivocabile: «Il messaggio è forte e chiaro: Oulaï e Pedro Gonçalves devono diventare il perno del progetto viola. La vittoria al Mapei Stadium ha fatto finalmente brillare due degli acquisti estivi più attesi, finora impiegati col contagocce. Vanoli ha faticato a inserire questi due talenti così diversi tra loro: Pedro vanta una carriera importante ricca di gol e assist con lo Sporting e il Portogallo, un profilo pronto che ha scelto l'Italia per mettersi alla prova. È vero che è arrivato a Firenze indietro di condizione, ma la forma si ritrova giocando, non facendo comparse. Oulaï, invece, si è rivelato uno dei giovani più interessanti al Mondiale: nei piani di Paratici doveva raccogliere l'eredità di Fagioli in cabina di regia; poi Fagioli è rimasto e il ragazzo è finito ai margini con una decisione difficile da comprendere».

"Faccia a faccia con la Juve: ora Vanoli osi"

L'impatto dei due subentrati a Reggio Emilia deve segnare un punto di svolta secondo il giornalista: «Dal loro ingresso sul terreno di gioco, la Fiorentina ha mutato pelle e anima, ritrovando freschezza e qualità dopo essere apparsa per lunghi tratti spenta e prevedibile. Ora mister Vanoli ha il dovere di dare loro ciò che meritano: una maglia da titolare contro la Juventus. Ignorare questi segnali sarebbe un errore imperdonabile. Promuoverli imporrà scelte coraggiose: inserire Oulaï non significa necessariamente sacrificare Fagioli, visto che i due possono convivere benissimo (a lasciargli il posto potrebbe essere l'opaco Ndour visto ultimamente), mentre per il portoghese andrà trovata la giusta collocazione superando l'ipotesi del 4-3-3. Servono idee e audacia: è questa la vera sfida del tecnico».

Un leader in mediana e un rinforzo in difesa per gennaio

In conclusione, Calamai getta uno sguardo anche al futuro a medio termine e alla sessione invernale di calciomercato: «Con l'anno nuovo serviranno due innesti di spessore, magari per passare al 4-2-3-1 che sembra l'assetto perfetto per presente e futuro. Alla Fiorentina mancano un vero leader a metà campo e un centrale di difesa di spessore che dia stabilità a un reparto fin troppo fragile. Ma prima c'è la Juventus... e ci sono due giocatori che chiedono strada per partire dal primo minuto».