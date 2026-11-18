Calamai "Mastantuono è un talento straordinario, ora può trascinare la Fiorentina per tornare a sognare"

Calamai esalta Mastantuono dopo la doppietta in Nazionale

Il giornalista Luca Calamai a Radio FirenzeViola ha parlato di Franco Mastantuono: "Avevamo bisogno di una buona notizia dopo il caos della maglia. La doppietta del Mastantuono contro il Costa Rica è un segnale che ci dà allegria. È entrato dalla panchina, ha determinato, ha confermato di essere un talento straordinario".

"Lo ritroveremo con la gioia e l’allegria. Ho conosciuto tanti argentini che vivono la maglia della Nazionale come una seconda pelle: da Batistuta a Daniel Bertoni fino a Passarella. Lo stesso vale sicuramente per Mastantuono, che con la sua adrenalina ritroverà la Fiorentina e mi auguro che dia una spinta fondamentale non solo contro il Monza ma per questo ciclo di partite che ci devono far tornare la voglia di sognare”.