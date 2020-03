Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Luca Calamai: “Astori? È stata una tragedia dolorosissima, era un uomo speciale. Secondo me Firenze doveva organizzare un evento annuale in suo onore per ricordarlo, mi aspettavo di più dalle istituzioni. Per non giocare in notturna contro l’Udinese i viola stanno facendo di tutto, non vogliono passare la notte ad Udine, troppi brutti ricordi. Stadio nuovo? Basilare per crescere”.