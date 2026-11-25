Calamai: “La società chiede più equilibrio a Vanoli, così gli leva credibilità. Lo spogliatoio non lo ama”

Calamai ricostruisce la difficile gestione degli allenatori di Paratici

Il noto giornalista fiorentina Luca calamai ha analizzato il momento viola con un editoriale su TMW:

"Più equilibrio tattico" è quello che chiede, con un messaggio non ufficiale, la dirigenza viola (tradotto: Fabio Paratici) a Paolo Vanoli. Aggiungendo, sempre in maniera informale, che il tecnico viola è sotto osservazione. La Fiorentina vive un momento di totale confusione. Conferma l'allenatore ma ha scelto di marcalo a uomo. Togliendogli così anche quel poco di credibilità all'interno di uno spogliatoio che già non lo ama.

rapporto tra Paratici e i tecnici viola ha dell'incredibile. La bocciatura del suo pupillo Grosso dopo appena due mesi di lavoro è ancora oggi senza una spiegazione chiara. Ma la vicenda Vanoli ha dell'incredibile. Paratici ci lavora insieme per cinque mesi conquistando insieme una sofferta ma non scontata salvezza. Cinque mesi sono un tempo sufficiente per valutare qualità e difetti di un allenatore. La valutazione di Vanoli da parte di Paratici ha come effetto una clamorosa bocciatura. Anche questa senza una spiegazione convincente. Tre mesi dopo lo stesso Paratici liquida Grosso e chi richiama? E' difficile a crederlo ma il bocciato Vanoli. E ora, a fine novembre, c'é il rischio di un nuovo giro di giostra. Per Vanoli la trasferta di Udine può essere decisiva. In caso di sconfitta può essere esonerato. La sua colpa è quella di avere poco equilibrio tattico. Impresa complicata, quella di trovare equilibrio, visto che Paratici ha costruito una rosa senza equilibrio.

In caso di esonero è difficile pensare che la Fiorentina spenda soldi per un terzo allenatore. La società viola ha già in casa una figura, Andreazzoli, che oggi guida la Primavera ma che ha già avuto esperienze in Serie A. Un allenatore che ama il calcio offensivo, che ama esaltare la qualità dei suoi giocatori. Uno spot perfetto per le idee di Paratici.