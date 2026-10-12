Calamai: “La Fiorentina ha speso un sacco di soldi ed è penultima. Paratici aveva bocciato Vanoli”

L’editoriale di Calamai su Tuttomercatoweb

Il noto giornalista Fiorentino Luca Calamai ha analizzato la situazione della squadra viola su Tuttomercatoweb:

Ho scelto di non sommare i soldi spesi da Milan, Juve e Fiorentina nell'ultimo mercato estivo. Numeri da paura. E il risultato? Per il momento la montagna ha partorito un topolino. Anzi, tre topolini. Juve e Milan sono bel lontani dal sogno scudetto e la Fiorentina, che sperava di avvicinarsi all'Europa League, è addirittura penultima. Per carità, non è ancora tempo di processi sommari. Siamo a poche giornate dall'inizio del campionato. Ma è bastato il primo battito d'ali del torneo pere mettere in discussione alcuni grandi investimenti. Per dimostrare come queste tre squadre abbiano punti interrogativi in ogni angolo del campo. E intanto l'Inter è già lanciata. Anche Chivu ha qualche problemino ma è roba da ridere pensando a cosa hanno in mano Spalletti e Amorim.

Chi sta peggio è sicuramente la squadra viola. Che, tra l'altro, ha già cambiato allenatore richiamando a tempo di record un tecnico che Paratici aveva bocciato dopo averci lavorato spalla a spalla per quattro mesi. Costruendo insieme a lui una salvezza non scontata. Non è tanto la posizione in classifica (pur grave) a spaventare. E' la sensazione che Vanoli sia ancora davanti a un mosaico impazzito. E probabilmente uno dei motivi di questa confusione è il tentativo del tecnico di tenere in piedi i grandi investimenti estivi del suo Direttore dell'area sportiva con quelle che sono le sue idee. Aspettiamo i prossimi tre turni di campionato contro Como, Inter e Atalanta per capire se la Fiorentina può ripartire.