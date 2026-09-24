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Calamai: "Kean ancora fatica, con il suo addio temevo il peggio. Pellegrino ha cancellato ogni dubbio"

Calamai ha analizzato la situazione del reparto offensivo viola dopo la partenza di Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2026 13:10
Calamai: "Kean ancora fatica, con il suo addio temevo il peggio. Pellegrino ha cancellato ogni dubbio" -
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Luca Calamai su Radio FirenzeViola, ha fatto il punto sull’attacco della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul confronto tra Moise Kean e Mateo Pellegrino.

Il giornalista ha raccontato i dubbi che lo avevano accompagnato negli ultimi giorni della sessione estiva, quando Kean aveva lasciato Firenze: «Ammetto che quando Kean è andato via, negli ultimi giorni di mercato, avevo qualche timore di aver creato un vuoto importante in un ruolo fondamentale. Pensavo anche che avrebbe avuto una grande motivazione per rilanciarsi e restava il dubbio di aver individuato un attaccante realmente valido sia per il presente che per il futuro.

Adesso i dubbi si sono ridotti. Da una parte Kean continua ad avere difficoltà a trovare il gol e spesso parte dalla panchina. Dall’altra Pellegrino si è inserito molto bene nella Fiorentina.

I grandi interrogativi che avevo a fine agosto sul centravanti della Fiorentina oggi si sono praticamente cancellati. Credo che Pellegrino possa diventare a tutti gli effetti una parte importante del progetto viola per il futuro».

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