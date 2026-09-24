Calamai: "Kean ancora fatica, con il suo addio temevo il peggio. Pellegrino ha cancellato ogni dubbio"

Calamai ha analizzato la situazione del reparto offensivo viola dopo la partenza di Moise Kean

Luca Calamai su Radio FirenzeViola, ha fatto il punto sull’attacco della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul confronto tra Moise Kean e Mateo Pellegrino.

Il giornalista ha raccontato i dubbi che lo avevano accompagnato negli ultimi giorni della sessione estiva, quando Kean aveva lasciato Firenze: «Ammetto che quando Kean è andato via, negli ultimi giorni di mercato, avevo qualche timore di aver creato un vuoto importante in un ruolo fondamentale. Pensavo anche che avrebbe avuto una grande motivazione per rilanciarsi e restava il dubbio di aver individuato un attaccante realmente valido sia per il presente che per il futuro.

Adesso i dubbi si sono ridotti. Da una parte Kean continua ad avere difficoltà a trovare il gol e spesso parte dalla panchina. Dall’altra Pellegrino si è inserito molto bene nella Fiorentina.

I grandi interrogativi che avevo a fine agosto sul centravanti della Fiorentina oggi si sono praticamente cancellati. Credo che Pellegrino possa diventare a tutti gli effetti una parte importante del progetto viola per il futuro».