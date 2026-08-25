Labaro Viola

Calamai: "Grosso ha sbagliato ma Paratici deve difenderlo. Entro domani va chiusa la questione Kean"

Il commento di Luca Calamai dopo la pesante sconfitta contro la Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2026 18:32
Calamai: "Grosso ha sbagliato ma Paratici deve difenderlo. Entro domani va chiusa la questione Kean" -
News
Condividi

Nel suo appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato di Fabio Grosso all'indomani della sconfitta cocente contro la Roma: "Ha sbagliato, ma ora va difeso. E il primo a doverlo fare è Paratici, perché lo ha scelto e sa bene che Grosso ora deve ritrovarsi velocemente. Di certo, entro quarantotto ore la Fiorentina deve uscire dalla vicenda Kean".

"Mi pare abbia le idee chiare, a me sembra follia volerlo vendere ma l'importante sarà dare a Grosso un centravanti forte. Poi un esterno d'attacco, chiedergli se serve un altro terzino vista la scelta di Dodo e un centrocampista in base alla sua opinione di Oulai. Sta a Paratici, che è un fuoriclasse, rimettere le cose a posto col mercato".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok