Calamai: "Grosso ha sbagliato ma Paratici deve difenderlo. Entro domani va chiusa la questione Kean"

Il commento di Luca Calamai dopo la pesante sconfitta contro la Roma

Nel suo appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato di Fabio Grosso all'indomani della sconfitta cocente contro la Roma: "Ha sbagliato, ma ora va difeso. E il primo a doverlo fare è Paratici, perché lo ha scelto e sa bene che Grosso ora deve ritrovarsi velocemente. Di certo, entro quarantotto ore la Fiorentina deve uscire dalla vicenda Kean".

"Mi pare abbia le idee chiare, a me sembra follia volerlo vendere ma l'importante sarà dare a Grosso un centravanti forte. Poi un esterno d'attacco, chiedergli se serve un altro terzino vista la scelta di Dodo e un centrocampista in base alla sua opinione di Oulai. Sta a Paratici, che è un fuoriclasse, rimettere le cose a posto col mercato".