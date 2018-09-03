Calamai: "Fiorentina giovane e di talento, Chiesa è maturato. Ora andiamo a Napoli..."

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "E’ una squadra giovane e di talento, imperfetta ma con orgoglio e cuore. Ha l’obiettivo di tornare in Europa e i giovani, che vivono di emozioni,...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "E’ una squadra giovane e di talento, imperfetta ma con orgoglio e cuore. Ha l’obiettivo di tornare in Europa e i giovani, che vivono di emozioni, hanno bisogno di queste partite per aumentare le proprie potenzialità".

Prosegue sulla prossima trasferta: "Andiamo a Napoli assorbendo positività con la convinzione che siano loro ad avere problemi, loro quelli che vengono da una sconfitta".

E sul momento migliore del match: "Lo scavetto di Chiesa. Mi è piaciuta la sua maturazione e il suo sapersi gestire nell’arco della partita. I margini di crescita dei nostri ragazzi sono importanti e la sua progressione e il suo assist sono magnifici".

Conclude sulla partita di ieri: "Adesso oltre all’undici base vedo buone alternative, più competitive. La Fiorentina ha rischiato poco dietro, mi è piaciuto tantissimo Vitor Hugo ma non mi convince Dragowski, si vede che non è sereno e sente la pressione".