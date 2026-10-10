Calamai: “Fiorentina bocciata. Vanoli? Scelte non in linea con una squadra che punta all’Europa”

L’opinionista si è espresso sull’ennesima sconfitta dei viola, mostrandosi scettico nei confronti del tecnico Vanoli

L’opinionista Luca Calamai ha parlato a RadioFirenzeviola nel post Genoa-Fiorentina:

“La Fiorentina poteva tranquillamente pareggiare ma non avrebbe spostato niente. Questa era una partita con cui capire se la squadra fosse in grado di alzare il livello dopo Venezia e Napoli, ma oggi emerge una brutta bocciatura. La Fiorentina non riesce a rispettare le ambizioni che si era posta ad inizio anno.

Vanoli? Ha grosse responsabilità: non puoi scegliere la formazione sulla base di un avversario come il Genoa, se lo fai c’è un problema e vuol dire che non hai una struttura mentale forte. Scegliere Beto e non Pellegrino significa scegliere un contropiedista, ma questo non è in linea con la filosofia di una squadra che punta all’Europa”.