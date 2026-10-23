Calamai: "Domenica la sfida tra Paratici e Marotta: uno ha continuato a vincere, l'altro deve rilanciarsi"

Si avvicina la sfida tra Paratici e Marotta

Luca Calamai è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Inter-Fiorentina è anche Giuseppe Marotta contro Fabio Paratici, due vecchi amici partiti insieme alla Sampdoria e poi alla Juventus. Hanno costruito qualcosa di incredibile e importante, poi inutile nasconderlo, nel momento in cui si sono divisi ognuno ha cominciato a giocare la propria partita".

"Marotta ha continuato a vincere, dimostrando capacità tecniche e imprenditoriali di assoluto valore, ha rimesso a posto l'Inter, vincendo anche; dall'altra parte Paratici, a parte il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo (ancora oggi la Juve ne paga però il dazio), è andato via dalla Juve, via dal Tottenham e non è certo sulla cresta dell'onda ora che è a Firenze".

"Mi auguro che in questa sfida a distanza in programma domenica all'ora di pranzo si intraveda la qualità e il talento dei giocatori sui quali Paratici si è messo in gioco. E sarebbe bello che Marotta, vedendo la Fiorentina, riconoscesse la mano di Paratici che, magari chissà, un giorno potrà diventare un nuovo Marotta".