Calamai: "Basta ballottaggi in attacco: Vanoli deve scegliere. Io punterei su Pellegrino"

Luca Calamai ha parlato della situazione del centravanti della Fiorentina, soffermandosi anche sulle possibili scelte di Vanoli in vista della gara di Milano

Il giornalista su Radio FirenzeViola si è soffermato sulle possibili scelte di formazione della Fiorentina, chiedendo maggiore chiarezza sul ruolo del centravanti.

"Leggendo con attenzione le tante ipotesi di formazione per la Fiorentina, trovo interessante anche il discorso su Dodô, che potrebbe tornare fondamentale dopo essere stato sul mercato e con il contratto ancora in scadenza. Ma, tra tutti i ragionamenti, quello che mi interessa è il ruolo del centravanti: spero che Vanoli abbia le idee chiare e sia pronto a prendere una strada definitiva sugli undici giocatori da schierare. In attacco non si può continuare con il discorso del ballottaggio. Ho la sensazione che Vanoli non si sia innamorato di Pellegrino, quindi è arrivato il momento di fare una scelta. Io sceglierei l'argentino".