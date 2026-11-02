Calamai attacca Vanoli: "Oulai in panchina è una mazzata terribile, deve giocare al posto di Ndour"

Luca Calamai non ci sta, vuole vedere Oulai in campo contro il Sassuolo

Luca Calamai, a Radio FirenzeViola, ha parlato delle possibili scelte di Vanoli in vista della gara di stasera della Fiorentina a Reggio Emilia:

"Ho letto la probabile formazione della Fiorentina in vista della gara di oggi e l'ho fatto con un po' di fastidio. Non c'è Oulai e questo per me non ha senso. Il calcio è fatto di momenti e un allenatore deve avere la capacità di cavalcare la positività di un giocatore. Abbiamo detto di tutto di Oulai e all'inizio poteva star bene di inserirlo piano piano, poi però lo metti nel secondo tempo contro l'Atalanta in un momento non semplice e questo ragazzo risponde bene".

"Per un giovane è una mazzata terribile ritrovarsi in panchina la partita dopo. Caro Vanoli, non è così che si difende la crescita di un talento come Oulai. Oggi dovrebbe giocare al posto di Ndour, per me se Oulai va in panchina è un errore".