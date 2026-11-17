Calamai: "Alla Fiorentina serve vincere 1-0. Una vittoria senza subire gol per puntare all'Europa"

Le parole di Luca Calamai

Luca Calamai è intervenuto a Radio FirenzeViola in vista della ripresa del campionato: "Oggi la mia riflessione è molto minimal. Non mi va di parlare di mercato, di tattica e men che meno di bilanci. Il calcio è vedere partite pirotecniche, tutto questo però se lo riporti sulla Fiorentina di oggi, la più grande soddisfazione di Vanoli sarebbe il contrario: vincere finalmente 1-0, chiudendo una partita senza subire gol. Sarebbe il modo migliore per tornare all'assalto dell'Europa".