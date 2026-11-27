Cagni: "Lo sfogo di Vanoli? Se lo fai devi avere la situazione in mano, altrimenti perdi il gruppo"

L'ex allenatore, Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare del momento che sta passando la Fiorentina

Ecco le parole di Gigi Cagni ai microfoni del Pentasport: "Il ritiro può avere senso, bisogna conoscere le cose interne. Se è punitivo e basta non ha senso, ormai non lo fa più nessuno e chi lo fa sbaglia. Deve essere una cosa condivisa. Se prendi certe decisioni è perché ci deve essere un legame tra allenatore, giocatori, società, che accettano il ritiro così da avere reazioni giuste.

Il problema grosso sono i giocatori che non hanno personalità e i contratti pluriennali li posizionano in una situazione di vantaggio nei confronti dell'allenatore e della società.

Un giocatore viene pagato, la gente che va allo stadio paga per vederti, allora devi avere un comportamento consono e devi dare tutto. Il lavoro deve essere la prima cosa al mondo, perché senza il lavoro non guadagni e via dicendo.

Lo sfogo di Vanoli? Queste ca****e le ho fatte anche io, però prima le comunicavo allo spogliatoio e credo che lui abbia fatto lo stesso, anche se dovrebbero rimanere all'interno. Se hai uno sfogo di questo tipo devi avere la situazione in mano con l'ambiente, altrimenti è sbagliato e rischi di perdere il gruppo.

Oggi è molto difficile fare l'allenatore, i giocatori hanno molte distrazioni in più e ormai comandano i procuratori.

Vanoli è stato un mio giocatore e glielo dico: "Non prendere gol. Basta, adesso devi pensare solo a quello". La squadra deve essere più organizzata in difesa e sulle palle inattive. La gente non capisce come sia determinante psicologicamente uscire ora dal campo senza una sconfitta. Devi mettere in testa ai giocatori che non devi perdere".