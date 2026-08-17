Labaro Viola

Cagliari in ansia per Trepy: è ricoverato in terapia intensiva, ha rischiato di annegare in piscina

Trepy rischiato di annegare in piscina, è stato trasportato con l’elisoccorso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 10:52
Cagliari in ansia per Trepy: è ricoverato in terapia intensiva, ha rischiato di annegare in piscina -
News
Condividi

L'attaccante del Cagliari Yael Trepy è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione dell'incidente avvenuto alle 18, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare.È stato tirato fuori dall'acqua, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante, intubato, è stato trasportato con l'elisoccorso a Sassari. Lo scrive l’ANSA

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok