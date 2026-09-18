Buso: "Pellegrino è un attaccante vero, sa sempre dove va il pallone ed è perfetto per questa squadra"

L'ex giocatore viola ha parlato di vari temi del mondo gigliato

A Radio Bruno è intervenuto Renato Buso per parlare di Fiorentina-Napoli: "Credo che giocherà Pellegrino perché fa reparto da solo e lo vedo bello sveglio. Pellegrino è l'attaccante giusto per questo progetto, mentre Beto lo vedo un po' indietro a livello fisico per via della sua stazza."

Prosegue: "Deve essere bravo Vanoli a scegliere perché dipende dai momenti, magari uno si allena meglio, ma segna l'altro e non lo puoi sapere perché gira in base anche alla fortuna. L'importante è avere un atteggiamento positivo e non deprimerti perché se sei negativo, le cose ti vanno male."

Sul Centenario: "Ero emozionatissimo, ho sentito un grande applauso e sono rimasto benissimo. Ringrazierò per sempre i fiorentini per tutto quanto."