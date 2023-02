Buso tuona: “Ikoné non ha personalità, per la Fiorentina traguardo è 52 punti. Italiano? Deve trovare assetto””

Sulle frequenze di Radio Bruno, l’ex centrocampista di Fiorentina e Napoli Renato Buso ha commentato la netta vittoria di ieri dei viola sull’Hellas Verona. Ecco le sue parole: “L’atteggiamento che ho visto ieri mi è piaciuto molto. La squadra era consapevole, non ha avuto mai paura, non ha proprio rischiato. Questa è la dimostrazione plastica che la Fiorentina deve tirare fuori le sue indubbie qualità tecniche. Il traguardo che spero per i gigliati è 52 punti. La squadra non deve tirare più fuori alibi tipo il possesso palla”.

Riguardo Cabral e Ikoné: “Mister Italiano deve trovare un assetto di squadra. L’attaccante quando non segna e dopo non gioca ne risente. Cabral ha dimostrato di lottare e di tenerci. Ora come ora fa anche gol, e tra l’altro non è in prestito. La punta vive di momenti buoni come questo. Ikonè non è mai stato un bomber, concretizza raramente. Deve riuscire a fare più assist, ma deve ritrovare forma mentale. Ha delle ottime qualità, ma gli manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Da sempre la sensazione di avere i numeri, ma poi fa delle cavolate e si eclissa. Al Franchi soffre troppo, non ha personalità. Bisognerà fare delle valutazioni sul suo futuro a Firenze”.

