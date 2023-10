Buone notizie per la Fiorentina: la Lazio di Sarri vince (3-2) e ferma Gasperini. Atalanta resta sotto in classifica

Termina con un rocambolesco 3-2 il match dell’Olimpico tra Lazio ed Atalanta. I biancocelesti, dopo essere passati in vantaggio per 2-0, si sono fatti recuperare dalla squadra di Gasperini con i gol di Ederson e Kolasinac. Nel finale ci pensa il solito Vecino, ex Fiorentina, a riportare la Lazio in vantaggio ed a regalare i 3 punti ai padroni di casa.

Anche la Fiorentina può sorridere per questo risultato perchè, indipendentemente dal risultato di stasera contro il Napoli, non verrà superata in classifica dall’Atalanta (ferma a 13 punti)

GASPERINI PRESO DI MIRA ANCHE DAL TIFO LAZIALE: IL PROBLEMA NON SONO I TIFOSI VIOLA