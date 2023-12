Buone notizie per la Fiorentina: Bonaventura ha recuperato così come Quarta. Beltran-Sottil hanno smaltito gli infortuni

Le buone notizie non sono mancate. A cominciare dalla difesa, dove Martinez Quarta torna a completa disposizione. Il giocatore ha smaltito lo stato influenzale che gli ha fatto saltare la trasferta di Monza. Una buona notizia per Italiano, che con il ritorno del centrale argentino potrà gestire al meglio la rotazione di Milenkovic e Ranieri. Con Quarta, inoltre, ritrova almeno il terzo ‘bomber’ della squadra. Ieri, si è allenato con i compagni anche Bonaventura. In via di guarigione il problema al tallone dopo la partita di Roma, ma già contro il Monza sembrava potesse essere in campo salvo poi alzare di nuovo bandiera bianca. La cautela resta d’obbligo, Jack si gestirà in base alle sensazioni personali a ridosso del match. Il riposo però gli ha fatto bene. Così come ha fatto bene ad altri due non al massimo della condizione, Beltran e Sottil. L’argentino era uscito all’intervallo all’U-Power Stadium di Monza per una botta che ha smaltito. Sottil, invece, si trascinava dietro da giorni un problema muscolare. Anche lui lo si è visto sorridente in gruppo nella seduta di ieri al Viola Park. Lo scrive La Nazione.