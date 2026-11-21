L'analisi Buone notizie dal Viola Park, Corriere dello Sport: "Njie ha recuperato, Atta alterna esercizi specifici"

Si è visto in gruppo Parisi, assente da mesi. Vanoli pensa a una Fiorentina simile a quelle delle ultime uscite, con Goncalves dietro a Pellegrino

FIRENZE - Un venerdì in cui la Fiorentina si è allenata a ranghi completi, o quasi. Nella seduta mattutina di ieri presente anche l'ultimo rientrato, Mastantuono, mentre si è visto nuovamente in gruppo Parisi, fuori da metà maggio a causa della rottura del crociato. Ha svolto il lavoro con la squadra anche Ranieri, mentre Atta (al pari di Ndour, rientrato malconcio dall'Under21) ha alternato alla seduta collettiva esercizi specifici; il francese deve recuperare dal sovraccarico all'addome, ma sia lui che Ranieri e Ndour viaggiano spediti verso la convocazione per Monza, mentre è ancora out Pongracic.

Vanoli ha il problema dell'abbondanza davanti: Masta a destra ha il posto fisso, per il resto a sinistra Njie sembra aver recuperato a pieno dal piccolo fastidio alla coscia patito con la Svezia (l'alternativa è Gnonto), con Pelle confermato davanti il tecnico dovrà solo scegliere se partire con un centrocampista in più (Brescianini o Ndour, in base a chi non sarà schierato al fianco di Oulai) o riproporre la Fiorentina un po' più sbottonata vista nell'ultima di campionato contro la Juventus, con Gonçalves dietro il centravanti argentino, mentre in mezzo al campo Oulai è sempre in vantaggio su Fagioli e dietro è ballottaggio aperto tra Viery e il rientrante Ranieri per capire chi affiancherà Dragusin.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport