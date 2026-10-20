Buffon sorprende: "Anche la Fiorentina sulla carte parte davanti alla Lazio, ma la classifica dice altro"

L'ex portiere della Juve fa un'analisi sui biancocelesti: "Ad agosto era data tra il nono e l'undicesimo posto, dietro anche alla viola".

Gianluigi Buffon inserisce anche la Fiorentina tra le squadre che, a inizio stagione, partivano con ambizioni superiori rispetto alla Lazio. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il percorso dei biancocelesti e il lavoro svolto da Rino Gattuso, ridimensionando però le aspettative iniziali sulla squadra capitolina.

Buffon: "La Fiorentina partiva davanti alla Lazio"

Nel corso dell'intervista, Buffon ha ripercorso le previsioni formulate ad agosto, quando la Lazio non sembrava destinata a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. L'ex numero uno azzurro ha indicato diverse formazioni considerate, sulla carta, più attrezzate dei biancocelesti, inserendo nell'elenco anche la squadra viola.

"Ad agosto la Lazio era tra nono e undicesimo posto: Milan, Inter, Juve, Roma, Como, Fiorentina, Napoli e Atalanta partono davanti", ha dichiarato Buffon.

Parole che collocano la Fiorentina tra le squadre ritenute inizialmente superiori alla Lazio in termini di potenziale. Una valutazione che assume particolare interesse alla luce del rendimento delle due formazioni e delle aspettative che accompagnavano l'inizio del campionato.

Gattuso ha rilanciato la Lazio

Buffon ha comunque riconosciuto i progressi compiuti dalla Lazio con Gattuso in panchina, sottolineando come il tecnico sia riuscito a trasmettere fiducia, spirito di gruppo e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

"La Lazio è una squadra rinvigorita. Si vede che dal suo arrivo è successo qualcosa, lui e il suo staff hanno trovato le parole giuste, la chiave. La Lazio ora ci crede: al di là di vincere o perdere sa che è una squadra, che ha coraggio, agonismo, idee, collaborazione. E si diverte", ha spiegato l'ex portiere.

Gli obiettivi dei biancocelesti

Nonostante i segnali positivi, Buffon invita a mantenere un approccio prudente quando si parla di scudetto. Secondo la sua analisi, il percorso della Lazio andrà valutato sulla base dei risultati raggiunti e della capacità di competere stabilmente con le squadre più ambiziose.

"Se arriva tra le prime sette è un gran risultato, tra le prime sei grandissimo, in Champions sarebbe qualcosa di assoluto", ha concluso.

Il giudizio dell'ex campione offre così uno spunto anche in chiave viola: la Fiorentina era considerata tra le formazioni con maggiori prospettive rispetto alla Lazio, ma ora dovrà dimostrare sul campo di poter rispettare le aspettative della vigilia.